اشتباكات تهز السودان بعد الموافقة على هدنة 7 أيام

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، الجيش السوداني بقصف عدد من مواقعها بالمدافع والطائرات، بعد ساعات على موافقة الأخير على تمديد الهدنة لمدة أسبوع تجاوباً مع مبادرة منظمة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا “إيغاد”.

اشتباكات الخرطوم

واندلعت، صباح الخميس، معارك عنيفة في الخرطوم وانفجارات في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة، فيما تشهد الخرطوم اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الصراع في السودان، كما تشهد العاصمة تحليقاً للطيران الحربي.

وشهدت مناطق أم درمان إطلاقاً كثيفاً لقذائف المدفعية، وأكد الجيش السوداني وجود اشتباكات منذ فجر اليوم وتدمير عربات قتالية للدعم السريع، فيما أظهرت صور جوية حريقاً في مطار الخرطوم الدولي جراء المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع.

اشتباكات الجيش والدعم السريع

وأفادت قناة العربية بأن طائرات الجيش تحلق بكثافة في الخرطوم بحري لاستهداف مرتكزات الدعم السريع، فيما قالت مصادر إن قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة انتشرت في جنوب الخرطوم وأم درمان، مع استمرار الاشتباكات في وسط الخرطوم حيث أصبحت المنطقة مغلقة بالكامل. وأشارت المصادر إلى وجود استهداف جوي لتمركزات الدعم السريع بالقصر الجمهوري والقيادة العامة بالخرطوم. كما أظهرت لقطات جوية تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف تمركزات للدعم السريع في منطقة بحري.

وكان الجيش السوداني عبر عن أمله في أن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة التي توسطت فيها منظمة إيغاد، مؤكدًا موافقته على إرسال مبعوث للتفاوض بشأن الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي.

لا أمل بالسلام

وكانت الحرب بين الجيش والدعم السريع دخلت أسبوعها الثالث وتصاعدت وتيرتها في العاصمة الخرطوم، من دون أمل بحل النزاع في القريب العاجل.

من جهتها، نشرت قوات الدعم السريع بيانا على موقع فيسبوك ذكرت فيه أن قواتها “ما زالت تسيطر على 90% من مدن الخرطوم الثلاث وتؤكد التزامها الكامل بالهدنة الإنسانية المعلنة”.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 100 ألف شخص فروا من السودان إلى بلدان مجاورة دون طعام أو ماء.