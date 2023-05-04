اشتباكات عنيفة بالخرطوم واتهامات متبادلة بين الجيش والدعم السريع

وقعت اشتباكات عنيفة في وسط الخرطوم، اليوم الخميس، بعدما حاول الجيش السوداني إخراج قوات الدعم السريع شبه العسكرية من المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش، الأمر الذي يستحيل معه استمرار الهدنة.

اشتباكات عنيفة

وبحسب “العربية” تجددت الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة وبحري في الخرطوم، مع استمرار تحليق طائرات الجيش في الخرطوم، والدعم السريع يرد بالمضادات.

وتشهد العاصمة الخرطوم اشتباكات هي الأعنف منذ بدء الصراع في السودان، كما تشهد تحليقاً للطيران الحربي، تزامن مع إطلاق كثيف لقذائف المدفعية في أم درمان.

من جانبه، أكد الجيش السوداني وجود اشتباكات منذ فجر اليوم وتدمير عربات قتالية لقوات الدعم السريع، فيما أظهرت صور جوية حريقًا في مطار الخرطوم الدولي جراء المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

اتهامات متبادلة

هذا واتهمت قوات الدعم السريع في السودان الجيش بمهاجمة قواتها عن طريق شن “قصف عشوائي” على عدد من مواقع تمركزها وبعض الأحياء السكنية، رغم الهدنة الجديدة التي بدأ سريانها اليوم.

وبالمقابل اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع، أمس بقتل 5 من قوات الشرطة وجرح 4 آخرين في العاصمة الخرطوم.

وكان الجيش السوداني قد وافق على اقتراح منظمة الإيغاد بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع وتسمية ممثل من كل طرف للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي.