اشتباكات عنيفة في السودان مع قرب انتهاء الهدنة

قالت وكالة رويترز إنه تم سماع دوي اشتباكات عنيفة ومتواصلة، اليوم الاثنين، في أجزاء من العاصمة السودانية قبل ساعات من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي أدى إلى بعض الهدنة من الصراع المستمر منذ ستة أسابيع.

واستمر القتال من يوم الأحد إلى يوم الاثنين في جنوب وغرب أم درمان، إحدى ثلاث مدن متجاورة تشكل عاصمة السودان الكبرى، كما أفاد سكان في جنوب الخرطوم بوقوع اشتباكات في وقت متأخر يوم الأحد.

انتهاك الهدنة

ودخل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في صراع على السلطة اندلع في الصراع في 15 أبريل، مما أسفر عن مقتل المئات ودفع ما يقرب من 1.4 مليون شخص إلى ترك منازلهم.

وقال الجانبان إنهما يفكران في تمديد اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع بوساطة السعودية والولايات المتحدة والذي كان مصممًا للسماح بتوزيع المساعدات ومن المقرر أن ينتهي في الساعة 9.45 مساءً، يوم الاثنين.

وقالت السعودية والولايات المتحدة، اللتان تراقبان عن بُعد اتفاق وقف إطلاق النار ودعتا لتجديده، أمس الأحد، إن الجيش وقوات الدعم السريع انتهكا الهدنة مرارًا وتكرارًا وعرقلوا وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

عدد الضحايا

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 700 شخص لقوا حتفهم نتيجة القتال، على الرغم من أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، وقد سجلت بشكل منفصل ما يصل إلى 510 حالة وفاة في الجنينة، إحدى المدن الرئيسية في دارفور، وهي منطقة غربية تعاني بالفعل من الصراع والنزوح.