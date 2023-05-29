Icon

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن وظائف مراقبين ميدانيين Icon السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في إطار استمرار الصراع

اشتباكات عنيفة في السودان مع قرب انتهاء الهدنة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
اشتباكات عنيفة في السودان مع قرب انتهاء الهدنة
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

قالت وكالة رويترز إنه تم سماع دوي اشتباكات عنيفة ومتواصلة، اليوم الاثنين، في أجزاء من العاصمة السودانية قبل ساعات من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي أدى إلى بعض الهدنة من الصراع المستمر منذ ستة أسابيع.

واستمر القتال من يوم الأحد إلى يوم الاثنين في جنوب وغرب أم درمان، إحدى ثلاث مدن متجاورة تشكل عاصمة السودان الكبرى، كما أفاد سكان في جنوب الخرطوم بوقوع اشتباكات في وقت متأخر يوم الأحد.

قد يهمّك أيضاً
رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29

رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29

ماوريسيو بوكيتينو مدربًا لتشيلسي حتى 2025

ماوريسيو بوكيتينو مدربًا لتشيلسي حتى 2025

انتهاك الهدنة

ودخل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في صراع على السلطة اندلع في الصراع في 15 أبريل، مما أسفر عن مقتل المئات ودفع ما يقرب من 1.4 مليون شخص إلى ترك منازلهم.

وقال الجانبان إنهما يفكران في تمديد اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع بوساطة السعودية والولايات المتحدة والذي كان مصممًا للسماح بتوزيع المساعدات ومن المقرر أن ينتهي في الساعة 9.45 مساءً، يوم الاثنين.

bloomberg.com Saudi Net Reserves Fall to $410 Billion, Lowest Since 2010 Mirette Magdy 3–4 minutes Saudi Arabia’s foreign reserves fell in April to the lowest in more than 13 years, in an apparent sign the kingdom hasn’t yet used last year’s $326 billion oil windfall to top up the central bank’s holdings. Net foreign assets fell to 1.538 trillion riyals ($410 billion) last month, according to the central bank’s monthly report published on Sunday, declining for a fifth month in the longest falling streak since early 2019. Reserves are down more than 44% since peaking in August 2014. The drawdown, which reached almost $42 billion since November, follows a shift in how the world’s biggest crude exporter manages its oil wealth. While higher oil prices and output used to quickly translate into rising foreign reserves, officials announced a year ago the kingdom planned to hold on to the money and only later decide how to distribute it. The budget had a surplus of 103.9 billion riyals last year, according to the Finance Ministry. Saudi Arabia's Reserves Fall to Lowest Since 2010 The government has set the lower and higher bands for the level of reserves it wants to maintain as a share of economic output, according to Finance Minister Mohammed Al-Jadaan, with the goal of protecting public finances from possible shocks. The stockpile is vital to maintaining confidence in Saudi Arabia’s 3.75-per dollar peg. The riyal’s 12-month forward outright rate was little changed at 3.7505 on Friday, suggesting traders see the peg as solid. Riyal Forwads Signal Confidence in Saudi Peg Though Saudi Arabia ran its first budget surplus in nearly a decade last year, it still isn’t clear how it’s allocating the money. Last December, Al-Jadaan said most of it was likely to go to the central bank. Other potential recipients of transfers include the National Development Fund, which has been tasked with investing in developing the kingdom’s infrastructure, and the Public Investment Fund — the sovereign wealth fund. Looking ahead, the fiscal outlook is turning less favorable for Saudi Arabia. The International Monetary Fund forecasts Saudi Arabia will run a budget deficit of 1.1% of gross domestic product this year, a view that’s at odds with the government’s expectation for a second straight surplus it last estimated at 16 billion riyals. Read More: Saudi Arabia Needs Pricier Oil to Balance Its Budget, IMF Says The Washington-based lender hiked its estimate of the oil price Saudi Arabia needs to balance its budget this year to over $80 a barrel — above Brent’s current level of around $77. The kingdom doesn’t reveal an oil price assumption in its budget. Read More: Saudi Arabia Budget Slips into Deficit as Spending Accelerates Saudi Arabia returned to the debt market earlier this month by selling $6 billion of Islamic bonds. The kingdom already reported a deficit of 2.91 billion riyals in the first quarter of the year. — With assistance by Paul Wallace (Updates with charts)

وقالت السعودية والولايات المتحدة، اللتان تراقبان عن بُعد اتفاق وقف إطلاق النار ودعتا لتجديده، أمس الأحد، إن الجيش وقوات الدعم السريع انتهكا الهدنة مرارًا وتكرارًا وعرقلوا وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

عدد الضحايا

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 700 شخص لقوا حتفهم نتيجة القتال، على الرغم من أن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، وقد سجلت بشكل منفصل ما يصل إلى 510 حالة وفاة في الجنينة، إحدى المدن الرئيسية في دارفور، وهي منطقة غربية تعاني بالفعل من الصراع والنزوح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة