Icon

عقوبات بريطانية قاسية ضد الطلاب الأجانب Icon نيوكاسل يونايتد يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عامًا Icon شرط هام قبل زيارة الروضة الشريفة Icon جروهي يتحسر بعد فوز النصر على الشباب Icon عائلة تستجيب لطلب غريب لقرد بحديقة حيوان أمريكية Icon اشتباك بالقذائف الصاروخية بين عائلتين في لبنان Icon النصر يقلب الطاولة على الشباب ويواصل مطاردة الاتحاد Icon السعودية وأمريكا تطالبان طرفي النزاع في السودان بالالتزام باتفاق جدة بعد ملاحظة انتهاكات Icon الاتحاد يقترب من التتويج بـ دوري روشن والباطن أول الهابطين Icon شاب يصطدم بسور البيت الأبيض ويهدد حياة بايدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تدخل الجيش للسيطرة على الاشتباكات

اشتباك بالقذائف الصاروخية بين عائلتين في لبنان

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
اشتباك بالقذائف الصاروخية بين عائلتين في لبنان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقعت مشاجرة كبيرة تطورت إلى اشتباك مُسلّح في منطقة الليلكي، بالضاحية الجنوبية، بين عائلتين من عشيرة آل زعيتر.

قذائف صاروخيَّة

وتدخل الجيش اللبناني للسيطرة على الاشتباكات وسط معلومات عن استخدام قذائف صاروخيَّة.

قد يهمّك أيضاً
وصول أولى رحلات حجاج بنجلاديش وماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة

وصول أولى رحلات حجاج بنجلاديش وماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة

فتح تحقيق حول تسمم 200 جندي إسرائيلي

فتح تحقيق حول تسمم 200 جندي إسرائيلي

ووثّق مقطع فيديو إطلاق النار الكثيف والمتواصل الذي شهدته المنطقة مساء اليوم، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

قد يهمّك أيضاً
 وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك

 وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك

موعد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز

وفي التفاصيل، قام شخص برفقة آخرين بإطلاق النار باتجاه مقهى المختار زعيتر؛ ما أدى لإصابة أحد الأفراد داخل المقهى في رأسه.

ووقعت مشاجرة ظهر اليوم بين الطرفين في منطقة الطيونة بسبب خلاف حول عمل فانات على خط رقم ٤، وبعدها تطور الأمر إلى إطلاق نار كثيف جدًّا امتد من الليلكي إلى المريجة والكفاءات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول
الرياضة

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول

الرياضة
تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج
العالم

تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج

العالم
العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019
آخر الاخبار

العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019

آخر الاخبار
جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي
آخر الاخبار

جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي

آخر الاخبار
باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض
أخبار أمنية

باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في...

أخبار أمنية
الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد
آخر الاخبار

الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد

آخر الاخبار
أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات
السعودية اليوم

أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة...

السعودية اليوم
كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي
الرياضة

كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك...

الرياضة