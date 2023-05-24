اشتباك بالقذائف الصاروخية بين عائلتين في لبنان

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وقعت مشاجرة كبيرة تطورت إلى اشتباك مُسلّح في منطقة الليلكي، بالضاحية الجنوبية، بين عائلتين من عشيرة آل زعيتر.
وتدخل الجيش اللبناني للسيطرة على الاشتباكات وسط معلومات عن استخدام قذائف صاروخيَّة.
ووثّق مقطع فيديو إطلاق النار الكثيف والمتواصل الذي شهدته المنطقة مساء اليوم، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.
وفي التفاصيل، قام شخص برفقة آخرين بإطلاق النار باتجاه مقهى المختار زعيتر؛ ما أدى لإصابة أحد الأفراد داخل المقهى في رأسه.
ووقعت مشاجرة ظهر اليوم بين الطرفين في منطقة الطيونة بسبب خلاف حول عمل فانات على خط رقم ٤، وبعدها تطور الأمر إلى إطلاق نار كثيف جدًّا امتد من الليلكي إلى المريجة والكفاءات.