اشتباك بين اللاعبين بـ مباراة النصر والشباب

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دخل لاعبو فريقي النصر والشباب في اشتباك بينهما وذلك قبل نهاية الشوط الأول، بعد احتكاك حدث بين الإسباني سانتي مينا واللاعب سلطان الغنام.
واشتبك لاعبو الفريقين، وزاد الموضوع بينهم حتى تدخل الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو حكم مباراة النصر والشباب ومنح البطاقة الصفراء للاعب علي لاجامي والبطاقة الحمراء لأحد أعضاء الجهاز الفني لنادي النصر في المباراة.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب على النصر بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل لـ الليث اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا هدفين، بينما سجل لـ النصر اللاعب البرازيلي تاليسكا.
وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “أجوستين روسي، سلطان الغنام، ألفارو، علي لاجامي، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، علي الحسن، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”.
أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كريستيان جوانكا، كارلوس جونيور، سانتي مينا”.
وسيدير الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو مباراة النصر ضد الشباب ويعاونه كل من الإيطاليين أليساندرو جيالاتيني وجورجيو بيريتي وسيكون الحكم السعودي شكري الحنفوش حكمًا رابعًا والإيطالي باولو فاليري حكمًا للفيديو وإبراهيم الدخيل مساعدًا لحكم الفيديو.
وتقام مباراة النصر والشباب بين الفريقين على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر.
اشتباك بين لاعبي الشباب و النصر#المواطن_الرياضي #النصر_الشباب pic.twitter.com/9qO8taN099
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) May 23, 2023