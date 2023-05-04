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بسبب اقتراب منخفض جوي

اشتداد الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية الأيام المقبلة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٦ مساءً
اشتداد الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية الأيام المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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توقع مركز طقس العرب ازدياد الأحوال الجوية غير المستقرة على المناطق الجنوبية الغربية من المملكة الأيام المقبلة، وذلك بسبب اقتراب منخفض جوي في طبقات الجو العليا من شمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع تدفق كميات من الرطوبة المدارية من الجنوب في مختلف طبقات الجو.

تكاثر السحب الركامية

ويتوقع المركز أن تتهيأ الفرصة تدريجيًا ساعات ما بعد الظهر والمساء لتكاثر السحب الركامية على مرتفعات جازان وعسير ونجران، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها حدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد.

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وتكون الأمطار ذات معدل غزارة عالٍ في بعض المناطق مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض المناطق.

ويُحتمل أن تمتد بعض السحب الممطرة ولكن بشكل متفرق ومحدود اجمالاً لأجزاء من الباحة وشرق منطقة مكة المكرمة وغرب منطقة الرياض إداريًا، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلبها.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

 

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