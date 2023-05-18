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بسبب ألعاب نارية استخدمها أطفال

اشتعال النيران في السفارة المصرية بليبيا

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
اشتعال النيران في السفارة المصرية بليبيا
المواطن - فريق التحرير

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اشتعلت النيران في السفارة المصرية بـليبيا، اليوم الخميس، بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.

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تفاصيل الحريق

وجاء اشتعال النيران في محيط السفارة المصرية بطرابلس، بسبب ألعاب نارية استخدمها أطفال، حيث اشتعلت النيران في الأعشاب الجافة بمحيط السفارة.

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ولا توجد أيّ أضرار بمبنى السفارة المصرية، وتمّت السيطرة على الحريق من قبل رجال هيئة السلامة الوطنية.

وتداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها للحريق الذي شب بمحيط السفارة المصرية قبل قليل.

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