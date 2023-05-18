اشتعال النيران في السفارة المصرية بليبيا

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اشتعلت النيران في السفارة المصرية بـليبيا، اليوم الخميس، بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك.
وجاء اشتعال النيران في محيط السفارة المصرية بطرابلس، بسبب ألعاب نارية استخدمها أطفال، حيث اشتعلت النيران في الأعشاب الجافة بمحيط السفارة.
ولا توجد أيّ أضرار بمبنى السفارة المصرية، وتمّت السيطرة على الحريق من قبل رجال هيئة السلامة الوطنية.
وتداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها للحريق الذي شب بمحيط السفارة المصرية قبل قليل.