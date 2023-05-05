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تتلقى عناصر الإطفاء كل يوم نحو 4 مكالمات

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
المواطن - فريق التحرير

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ضجت شبكات التواصل الاجتماعي في فنزويلا خلال الأيام الأخيرة بمقاطع فيديو تظهر فيها مركبات تشتعل فيها النيران من تلقائها.

سبب الحرائق

ويرى الخبراء والمستهلكون أن السبب يتعلق بنوعية الوقود، وتنفي الهيئة الحكومية المسؤولة عن قطاع النفط ذلك، وتدافع عن نفسها.

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ويقول خوسيه فاريا (42 عامًا)، وهو مستلقٍ على سريره والضمادات تغطي كامل وجهه وذراعيه تقريبًا: “حدث كل شيء بسرعة كبيرة. الحمد لله بقينا على قيد الحياة”.

وكانت سيارة الأجرة الخاصة به قد اشتعلت بصورة مفاجئة في ماراكايبو (شمال غرب) وباتت مجرد ألواح معدنية متفحمة.

حروق وإصابات

ويضيف فاريا:” “انتاب الخوف مَن كانوا موجودين. حاولوا مساعدتنا لكن لم تكن بحوزتنا مطفأة حريق أو رمال أو مياه”.

ويروي أنه كان برفقة زوجته لايدي في السيارة عندما سمع ضجيجًا في المقعد الخلفي. وبعدما ترجّل من السيارة لمحاولة معرفة مصدر الصوت، وقع انفجار في المركبة تلاه حريق.

وأصيب فاريا بحروق من الدرجة الثانية، فيما طالت حروق أخف ساعد زوجته الأيمن.

ويقول خوسيه ومعالِم الصدمة واضحة عليه: “لقد خسرنا مصدر رزقنا، لكننا نحمد الله لأننا بقينا أحياء”.

وتزايد تسجيل حوادث مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة في فنزويلا. ويتلقى عناصر خدمة الإطفاء نحو أربع مكالمات يوميًّا تفيد باشتعال مفاجئ للمركبات، على ما تقول مصادر، فضّلت طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان خوفًا من تعرضها لأعمال انتقامية.

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