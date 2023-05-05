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بعد انقطاع الكهرباء لـ 6 أيام

اصطفاف عشرات السودانيين في طوابير طويلة لشحن هواتفهم

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
اصطفاف عشرات السودانيين في طوابير طويلة لشحن هواتفهم
المواطن - فريق التحرير

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شهد السودان منذ بداية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، استمرار انقطاع الإمداد المائي والتيار الكهربائي، الأمر الذي دفع عشرات السودانيين في العاصمة الخرطوم للاصطفاف في طوابير طويلة بانتظار شحن هواتفهم.

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شحن الهواتف

ووفقًا لتقرير عرضته قناة العربية، فقد وثق مقطع فيديو لقطات من وقوف أحد الأشخاص حاملًا مشتركًا كهربائيًّا وبه رؤوس شواحن لتغذية الجوالات للمواطنين. وقال أحد السكان: إن الكهرباء مقطوعة منذ 6 أيام في بعض المناطق، وأنهم اضطروا للجوء إلى مبانٍ حكومية فيها كهرباء لشحن هواتفهم.

وشهد السودان قتالًا عنيفًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، نتج عن ذلك سقوط مئات من الضحايا والمصابين، وفرار الآلاف إلى دول مجاورة.

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