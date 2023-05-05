10 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS الأهلي يصعد رسميًّا لـ دوري روشن بعد تعادل الفيصلي ضد نجران مروج الشبو بالقصيم ومُهرب القات في جازان بقبضة الأمن كيفية احتساب أعمار المسجلين المستقلين بـ حساب المواطن 21 وظيفة شاغرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة اصطفاف عشرات السودانيين في طوابير طويلة لشحن هواتفهم ترقب لـ موعد مباراة الهلال وأوراوا فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات استضافة طرفي الأزمة السودانية بجدة وظائف شاغرة لدى العليان القابضة لقطات لزوجين عراقيين يحاولان بيع طفليهما مقابل 150 ألف دولار
شهد السودان منذ بداية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، استمرار انقطاع الإمداد المائي والتيار الكهربائي، الأمر الذي دفع عشرات السودانيين في العاصمة الخرطوم للاصطفاف في طوابير طويلة بانتظار شحن هواتفهم.
ووفقًا لتقرير عرضته قناة العربية، فقد وثق مقطع فيديو لقطات من وقوف أحد الأشخاص حاملًا مشتركًا كهربائيًّا وبه رؤوس شواحن لتغذية الجوالات للمواطنين. وقال أحد السكان: إن الكهرباء مقطوعة منذ 6 أيام في بعض المناطق، وأنهم اضطروا للجوء إلى مبانٍ حكومية فيها كهرباء لشحن هواتفهم.
وشهد السودان قتالًا عنيفًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، نتج عن ذلك سقوط مئات من الضحايا والمصابين، وفرار الآلاف إلى دول مجاورة.