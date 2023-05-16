اعتراض مقاتلات ألمانية وفرنسية اقتربت من الحدود الروسية

كشفت تقارير إعلامية أن طائرات ألمانية وفرنسية، اقتربت من الحدود الروسية، فيما أقلعت المقاتلات الروسية لاعتراضها في الجو.

طائرة مقاتلة

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أنها أرسلت طائرة مقاتلة لمنع طائرة فرنسية وأخرى ألمانية تجريان دورية من دخول المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق بعدما رصدت تحليقهما صوب روسيا.

وذكرت فرنسا وألمانيا أن طائرتيهما، وهما طائرة دورية بحرية فرنسية من طراز أتلانتيك 2 وطائرة ألمانية من طراز بي-3 سي أوريون كانتا تقومان برحلات معتادة ضمن تدريبات لحلف شمال الأطلسي وتتحركان مع مراعاة أحكام القانون الدولي.

وأردفت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد نشر المقاتلة الروسية وعودة الطائرتين الفرنسية والألمانية أدراجهما، عادت الطائرة الروسية سو-27 إلى قاعدتها.

وأضافت أنها دفعت بالطائرة من أجل “منع اختراق حدود الدولة الروسية”.