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قاد سيارته وهو تحت تأثير الكحول

اعتقال بوريس جونسون المزيف في هولندا

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
اعتقال بوريس جونسون المزيف في هولندا
المواطن - فريق التحرير

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في واقعة غريبة، فوجئت الشرطة الهولندية برخصة قيادة مزيفة عليها اسم وصورة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بحوزة رجل ألقي القبض عليه بعد أن قاد سيارته وهو تحت تأثير الكحول.

رخصة مزيفة

ورخصة القيادة المزيفة التي اتضح أنها أوكرانية، حملت صورة رئيس الوزراء البريطاني السابق وتاريخ الميلاد الصحيح، وأصدرت عام 2019، وسارية حتى نهاية عام 3000.

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وأفاد المتحدث باسم الشرطة ثيس دامسترا، بأن الضباط حققوا في حادث بعد منتصف ليل الأحد بقليل، عندما اصطدمت سيارة بعامود قرب جسر إيما في مدينة غرونينغن الشمالية.

ورغم أنه “جونسون المزيف” ترك السيارة، فإن شهود عيان أبلغوا الشرطة في وقت لاحق أن السائق كان يقف على الجسر، حسبما أوضحت صحيفة “جارديان” البريطانية.

سائق مخمور

وأردف دامسترا: “لم يستطع الشخص التعريف عن نفسه ورفض إجراء اختبار لتحليل النفَس”، وهو اختبار يجري لمعرفة مستوى الكحول في الجسم.

وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 35 عاما من بلدة زويدهورن الصغيرة غربي غرونينغن، وفتشت الشرطة السيارة حيث عثرت على رخصة جونسون المزيفة.

ولم تستطع الشرطة تحديد مكان إصدار الوثيقة المزورة، لكن تقارير إعلامية أكدت أن رخص القيادة المزيفة كتلك المعثور عليها، يمكن شراؤها بسهولة في المتاجر السياحية في أوكرانيا.

واختتم دامسترا: “على حد علمي، السيد بوريس جونسون الحقيقي لم يكن في هولندا في ذلك الوقت”.

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