Icon

حضور لافت لزوجتي بايدن وزيلينسكي خلال مراسم التتويج Icon القبض على مقيم ومخالف ومواطن لترويجهم المواد المخدرة Icon تحطم مقاتلة إف-16 أمريكية في كوريا الجنوبية Icon أوراوا يتوج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال Icon خصم أردوغان يتفوق عليه في استطلاعات الرأي Icon اعتقال زعيم حركة مناهضة للملكية خلال مراسم التتويج Icon تشارلز الثالث يؤدي القسم ملكًا لبريطانيا Icon وظائف بـ شركة روابي القابضة للنفط والغاز  Icon الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon نواف شكر الله: ركلة جزاء غير محتسبة لـ الهلال بالشوط الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب حيازتهم مواد طلاء

اعتقال زعيم حركة مناهضة للملكية خلال مراسم التتويج

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
اعتقال زعيم حركة مناهضة للملكية خلال مراسم التتويج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير إعلامية أن الشرطة البريطانية، أوقفت السبت أعضاء بارزين من حركة “جمهورية” المناهضة للملكية من بينهم الزعيم غراهام سميث أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.

تفاصيل الاعتقال

وذكر ناشط من حركة “جمهورية” في ميدان ترافالغار في لندن لوكالة فرانس برس: أوقفوا 6 من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم”، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للحركة غراهام سميث.

قد يهمّك أيضاً
تحضيرات وكواليس النجوم قبيل حفلة روائع الموجي

تحضيرات وكواليس النجوم قبيل حفلة روائع الموجي

9 علامات لإصابة الطفل بالتوحد تستدعي استشارة الطبيب

9 علامات لإصابة الطفل بالتوحد تستدعي استشارة الطبيب

وردد بعض المتفرجين القريبين “حرروا غراهام سميث!” فيما صاح آخرون “ليحفظ الله الملك” ملوّحين بأعلام المملكة المتحدة.

وعلى حسابها الرسمي في تويتر، أكّدت حركة “جمهورية” التوقيفات ومصادرات اللافتات، وأضافت “هل هذه هي الديمقراطية؟”.

هيومن رايتس ووتش

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش توقيف الشرطة البريطانية متظاهرين قبل بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، معتبرة أن ذلك “مقلق جدا”.

وتابعت المنظمة: “هذا شيء تتوقع رؤيته في موسكو وليس في لندن” منتقدة الحكومة البريطانية بسبب موقفها “الرافض بشكل متزايد” للتظاهرات العامة.

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش توقيف الشرطة البريطانية متظاهرين قبل بدء مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، معتبرة أن ذلك “مقلق جدا”.

وأردفت المنظمة: “هذا شيء تتوقع رؤيته في موسكو وليس في لندن” منتقدة الحكومة البريطانية بسبب موقفها “الرافض بشكل متزايد” للتظاهرات العامة.

وحذر مفوض شرطة لندن مارك رولي، الجمعة، من أنه “لن يُسمح بإثارة أي اضطرابات” في شوارع وسط لندن، حيث يتجمع عشرات الآلاف من الناس لمشاهدة المواكب الملكية.

مواد طلاء

وأظهرت صورة نُشرت على تويتر، سميث جالسا على الأرض وتحيط به مجموعة من رجال الشرطة.

وذكر أحد رجال الشرطة في الموقع بالقرب من ميدان الطرف الأغر إنه تم القبض على عدد من دعاة الجمهورية بسبب حيازتهم مواد طلاء.

ويقوم أكثر من 11 ألف رجل شرطة بدوريات لتأمين مراسم التتويج، وهي أكبر حدث احتفالي رسمي يقام في العاصمة البريطانية منذ 70 عاما.

واختتم رولي قبيل المراسم، أن الشرطة ستتخذ إجراءات إذا حاول أي محتجين “تعكير صفو أجواء المتعة والاحتفال”، التي يعيشها عدد كبير من الناس.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية