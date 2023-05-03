اعتقال مسلح قرب قصر باكنغهام

أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال رجل يشتبه بأنه مسلح قرب قصر باكنغهام، وفقًا للعربية عاجل.

وثائق سرية

وفي سياق منفصل، اكتُشفت وثائق تحمل علامة سرية وحساسة، تعود إلى غواصة نووية بريطانية، داخل مرحاض في إحدى الحانات، في فضيحة جديدة تضرب البحرية البريطانية.

وقالت صحيفة الصن البريطانية: إن وثائق عن الغواصة إتش إم إس أنسون المعروفة أيضًا باسم الصياد القاتل وجدت داخل مرحاض في حانة بمقاطعة كمبريا، شمالي بريطانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن الوثائق تظهر الأعمال الداخلية للغواصة وكان يستخدمها عناصرها الذين كانوا يتدربون على كيفية عزل نظامها وتخفيف الضغط عنها.