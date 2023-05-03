Icon

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة Icon الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز Icon فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة Icon آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات قبل الحج بـ 10 أيام Icon 4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا Icon ماجد عبدالله عن زيارة ميسي لـ الدرعية: ستساهم باستقطاب مزيد من الزوار لـ السعودية Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وفاة مصمم العملة العراقية عباس البغدادي Icon ثلاثية لـ آرسنال ضد تشيلسي تُعيده إلى صدارة الدوري الإنجليزي مجددًا Icon الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بتهمة إلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتقلت الشرطة المغربية الثلاثاء 170 مشجعًا للنادي المكناسي يشتبه بتورطهم في أحداث شغب جديدة في الدار البيضاء، وذلك بعد أربعة أيام من حادث وفاة مشجعة في تزاحم للجماهير هز الرأي العام.

170 مشجعًا

ووفقًا لموقع القناة العمومية المغربية الأولى، فإن عناصر الأمن بالدار البيضاء أوقفت 170 من مشجعي فريق النادي المكناسي لكرة القدم “يشتبه تورطهم في إلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، وتعريض موظفين عموميين للعنف”.

قد يهمّك أيضاً
وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة

وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك...

مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف للعمل في المملكة

مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف للعمل في المملكة

وجرى ذلك بمناسبة مباراة للفريق الذي يمثل مدينة مكناس (وسط شمال المغرب) في قسم الهواة (بمثابة الدرجة الثالثة للدوري المحلي)، أمام مضيفه الاتحاد الرياضي بملعب العربي الزاولي في العاصمة الاقتصادية والتي كان يفترض أن تقام بدون جمهور “لدواعٍ أمنية”، وفق موقع “البطولة”.

غير أن “حوالي 2500 من أنصار النادي المكناسي تعمدوا الالتحاق بالملعب (…) قبل أن يعمد عدد كبير منهم إلى إحداث أعمال الشغب والعنف ورشق عناصر القوات العمومية وممتلكات المواطنين بالحجارة”،

وخلفت هذه الحوادث “إصابة خمسة من قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة” وخسائر مادية لسيارات عدة، من دون الإشارة إلى حدوث إصابات في صفوف الجماهير.

تحقيق قضائي

وتأتي هذه الأحداث بينما تتواصل الدعوات لتحديد المسؤوليات في حادث وفاة مشجعة لنادي الرجاء البيضاوي بمحيط ملعب محمد الخامس، بعد تزاحم للجماهير سبق مباراة الفريق الأخضر مع الأهلي المصري السبت في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخلف هذا الحادث حزنًا كبيرًا عبر عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، حيث أطلق الثلاثاء وسم “العدالة لنورة” على موقع فيسبوك.

وتواصلت أيضًا مطالب بتحقيق موسع في سوء التنظيم الذي يمكن أن يكون حرم مشجعين من دخول ملعب مباراة الرجاء والأهلي رغم توفر التذاكر لديهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف

السعودية اليوم
19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى المقامة ضد بعض منسوبي وقاية
أخبار رئيسية

19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى المقامة ضد...

أخبار رئيسية
مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع
العالم

مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال...

العالم
911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية
السعودية اليوم

911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية

السعودية اليوم
سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا على ضغطكم مباريات الهلال يا مبدعين !
الرياضة

سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا...

الرياضة
علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ ChatGPT 
تكنولوجيا

علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ...

تكنولوجيا
اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين أفضل الهدافين
الرياضة

اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين...

الرياضة
تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي

السعودية اليوم