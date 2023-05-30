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مولوي أكد أن العلاقات مع السعودية ثابتة ولا يستطيع أحد زعزعتها

اعتقال 9 متورطين في اختطاف المواطن السعودي في لبنان

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
اعتقال 9 متورطين في اختطاف المواطن السعودي في لبنان
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتقال 9 من المتورطين في عملية اختطاف المواطن السعودي.

وأضاف مولوي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن واقعة اختطاف المواطن السعودي حظيت باهتمام بالغ؛ واصفًا ما حدث بأنه “جريمة كاملة”.

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اعتقال 9 متورطين في الجريمة

وتابع الوزير: مختطفو المواطن السعودي رصدوا تحركاته واتصالاته، والجيش اللبناني قام بعمليات تفتيش في البقاع الشمالي لتحريره، وتم اعتقال 9 أشخاص على خلفية اختطاف المواطن السعودي.

وتابع وزير الداخلية اللبناني: العلاقات مع السعودية ثابتة، ولا يستطيع أحد زعزعتها، وسنواجه أي أحد يحاول تعكير علاقتنا مع الأشقاء.

 

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