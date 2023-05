اغتيال وزير في أوغندا على يد حارسه الشخصي

اُغتيل الوزير الذي شغل سابقًا منصب نائب وزير الدفاع تشارلز إنغولا، في أوغندا برصاص حارسه الشخصي، داخل منزله في إحدى ضواحي كمبالا، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء أسوشيتيد برس ،

Hon.Col. Rtd Okello P. Charles Engola

Minister of State for Labour, Employment and Industrial Relations has been shot dead. RIP pic.twitter.com/HZuaWHTvbb

— Daudi Kabanda (@DaudiKabanda) May 2, 2023