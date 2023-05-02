اغتيال وزير في أوغندا على يد حارسه الشخصي نيجيري في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالمدينة المنورة 447 قتيلًا و2255 مصابًا منذ بدء اشتباكات السودان دانية الشافعي تثير الجدل بعد حجب وجه خطيبها توقع أمطار صيفية واسعة النطاق ونادرة على المملكة بريطانيا تشيِّد أول برج سكني للنساء فقط ضبط 4 مواطنين بعسير لترويجهم الحشيش والإمفيتامين جماهير الاتحاد: محمد نور لا يُقارن مقطع صادم لاعتداء وحشي من 9 تلاميذ على معلمة انتهاء أولى منافسات الرياضات الإلكترونية السعودية التايلندية في باتايا
اُغتيل الوزير الذي شغل سابقًا منصب نائب وزير الدفاع تشارلز إنغولا، في أوغندا برصاص حارسه الشخصي، داخل منزله في إحدى ضواحي كمبالا، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء أسوشيتيد برس ،
Hon.Col. Rtd Okello P. Charles Engola
Minister of State for Labour, Employment and Industrial Relations has been shot dead. RIP pic.twitter.com/HZuaWHTvbb
— Daudi Kabanda (@DaudiKabanda) May 2, 2023
وخدم العقيد المتقاعد في حكومة الرئيس يويري موسيفيني، وفي حين أنه لم يتضح بعد الدافع وراء مقتل الوزير، لكن وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، كان هناك خلاف حول أجر الحارس الشخصي، وزعم شهود عيان أن الحارس الشخصي كان يصرخ بأنه لم يتقاضَ أجره منذ فترة طويلة على الرغم من عمله لدى وزير.
وفي بيان، أعلن المتحدث باسم الجيش العميد فيليكس كولايجي وقوع حادث مؤسف أدى إلى مقتل تشارلز إنغولا، مضيفًا: سنبلغ الجمهور بالتفاصيل بينما نحقق بشكل مشترك في الأمر.
وبعد قتل إنغولا، أطلق الحارس النار على نفسه وانتحر، ولم يتم الكشف عن هويته علنًا.
ومن المرجح أن يتسبب مقتل إنغولا في حدوث موجات صدمة في أوغندا حيث قُتل مسؤولون بارزون آخرون في هجمات بالأسلحة النارية على مر السنين.
وفي عام 2021، أصيب قائد الجيش السابق الجنرال كاتومبا وامالا في محاولة اغتيال في كمبالا، حيث أطلق أربعة مهاجمين على دراجات نارية النار على سيارة تقل وامالا وابنته بريندا التي قتلت مع السائق.