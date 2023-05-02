اغتيال وزير في أوغندا على يد حارسه الشخصي

اُغتيل الوزير الذي شغل سابقًا منصب نائب وزير الدفاع تشارلز إنغولا، في أوغندا برصاص حارسه الشخصي، داخل منزله في إحدى ضواحي كمبالا، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء أسوشيتيد برس ،

خلاف محتمل على الأجر

وخدم العقيد المتقاعد في حكومة الرئيس يويري موسيفيني، وفي حين أنه لم يتضح بعد الدافع وراء مقتل الوزير، لكن وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، كان هناك خلاف حول أجر الحارس الشخصي، وزعم شهود عيان أن الحارس الشخصي كان يصرخ بأنه لم يتقاضَ أجره منذ فترة طويلة على الرغم من عمله لدى وزير.

وفي بيان، أعلن المتحدث باسم الجيش العميد فيليكس كولايجي وقوع حادث مؤسف أدى إلى مقتل تشارلز إنغولا، مضيفًا: سنبلغ الجمهور بالتفاصيل بينما نحقق بشكل مشترك في الأمر.

انتحار الجاني

وبعد قتل إنغولا، أطلق الحارس النار على نفسه وانتحر، ولم يتم الكشف عن هويته علنًا.

ومن المرجح أن يتسبب مقتل إنغولا في حدوث موجات صدمة في أوغندا حيث قُتل مسؤولون بارزون آخرون في هجمات بالأسلحة النارية على مر السنين.

وفي عام 2021، أصيب قائد الجيش السابق الجنرال كاتومبا وامالا في محاولة اغتيال في كمبالا، حيث أطلق أربعة مهاجمين على دراجات نارية النار على سيارة تقل وامالا وابنته بريندا التي قتلت مع السائق.