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ضمن مشروعات وزارة النقل والخدمات اللوجستية بعسير

افتتاح الحركة المرورية على طريقي بيشة سبت العلايا ومحايل السعيدة غدًا

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
افتتاح الحركة المرورية على طريقي بيشة سبت العلايا ومحايل السعيدة غدًا
المواطن - واس

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وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، بافتتاح الحركة المرورية ابتداءً من يوم غد” الأحد” في الأجزاء المنتهية من مشروعي طرق بمنطقة عسير.
وشمل توجيه سموِّه ،الجزء المنتهي من مشروع الطريق المزدوج الرابط بين محافظة بيشة وسبت العلايا ،الذي يبلغ طوله 18 كيلومترًا من أصل 26 كيلومترًا قُدرت تكلفته المالية بـ(43,774,897 ريالًا).
كذلك وجَّه سموُّه بافتتاح الحركة المرورية في الجزء المنتهي ضمن مشروع الطريق الرابط بين محافظة محايل ومركز “السعيدة” بطول 13,537 كيلومترًا من إجمالي 59 كيلومترًا وبتكلفة مالية بلغت 41,341,924 ريالًا.
ويأتي الطريقان ضمن مشروعات فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير التي تهدف لربط جميع محافظات المنطقة بشبكة طرق حديثة في إطار إستراتيجية المنطقة ” قمم وشيم”.

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