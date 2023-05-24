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ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية

افتتاح مدرسة ريجيت جرامار البريطانية العريقة في الرياض

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
افتتاح مدرسة ريجيت جرامار البريطانية العريقة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن افتتاح مدرسة “ريجيت جرامار” البريطانية العريقة في الرياض، ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية، الهادف لافتتاح مدارس عالمية في العاصمة، بالشراكة مع وزارتي التعليم والاستثمار، في إطار سعي الهيئة لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة؛ تقدم فرص تعلم وعمل مميزة وطموحة، تواكب الرؤى التطويرية لمدينة الرياض، وتوفير بيئة جاذبة للمواهب وجودة الحياة للسكان، لتكون واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم.

 تحسين جودة التعليم

وقالت المدير العام المكلف للإدارة العامة لتنمية قطاع التعليم في الهيئة الملكية لمدينة الرياض هلا حلواني: “يؤدي قطاع التعليم دورًا محوريًا في تحسين جودة الحياة في المدينة، ولذلك تسعى الهيئة للمشاركة في تنمية القطاع التعليمي في العاصمة، وتحقيق الاستفادة من خبرات المدارس العالمية التي نشهد افتتاحها مؤخرًا، من خلال تعزيز فرص التعليم ورفع جودتها للسكان”.

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وأوضحت أن برنامج استقطاب المدارس العالمية نجح في جذب مدارس عالمية مرموقة أخرى في الرياض مثل مدرسة “كينجز كوليدج” (King’s College)، و “إس إي كاي” التعليمية الدولية (SEK InternationalSchool)، و”ألدنهام” (Aldenham)، و”داوون هاوس” (Downe House)، و”ون وورلد” العالمية (One World International School).

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تاريخ مدارس ريجيت جرامار

من جانبه، قال مدير مدرسة “ريجيت جرامار” شون فينتون: “تُوفر المدرسة جودة تعليم نوعية لطلابها؛ إذ تهيئهم أكاديميًّا لتمكّنهم من الاستفادة القصوى من المهارات والفرص بما يتوافق مع تحقيق متطلبات القرن الواحد والعشرين، كما سينضم منسوبو وطلاب “ريجيت جرامار الرياض” إلى مجتمع عالمي مترابط، حيث ينصب التركيز الأساسي على التطوير والنجاح الأكاديمي”.

يُذكر أن “ريجيت جرامار” تأسست عام 1675م في مدينة ريجيت بمنطقة “سَري” الواقعة في انجلترا، وافتتحت فروعًا لها في الصين وفيتنام والمغرب، وستكون مدرسة “ريجيت جرامار الرياض” أولى مدارسها التي سيتم افتتاحها في المملكة، وفي مطلع هذا العام الأكاديمي بدأت المدرسة بقبول الطلاب والطالبات، مقدّمة لهم المنهج البريطاني؛ ابتداءً من المراحل الابتدائية حتى المرحلة الثانوية (GCSE)، و(A-Levels) . وحققت مدرسة “ريجيت جرامار” الأم في شهر أغسطس من العام 2022م أعلى نتائج امتحان A-Level وGCSE، والتحق 97% من طلابها بأعرق الجامعات العالمية كجامعة أكسفورد وكامبريدج وهارفارد.

 

 

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