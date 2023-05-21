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افتتاح مركز للأسنان في حفر الباطن يضم 10 عيادات

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
افتتاح مركز للأسنان في حفر الباطن يضم 10 عيادات
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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افتتح وزير الصحة، فهد الجلاجل، بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، الأربعاء الماضي، مركز طب الأسنان التخصصي في العزيزية.

وأوضح الأخصائي فيصل بن مطر العنزي، المساعد للخدمات العلاجية، في شرح مفصل للوزير، أن المشروع وضع على خطة إستراتيجية حسب التوزيع الجغرافي للمنطقة، ويضم 10 عيادات تخصصية.

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وأضاف أن العيادات تشمل علاج الجذور، وعلاج طب الأسنان المتقدم، وجراحة الوجه والفكين، ويتميز مجمع العيادات بوجود قسم متخصص للأطفال والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة للأطفال.

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وأضاف العنزي: المجمع سيقدم ما يقارب 15.660 موعدًا سنويًا ستخفف قوائم الانتظار ويزيد رضا المستفيد.

 

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