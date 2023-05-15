اقتحام السفارة الأردنية بالخرطوم وتخريبها

استنكرت وزارة الخارجية الأردنية تعرض سفارتها في الخرطوم إلى التخريب بعد اقتحامها اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: “تعرض مبنى السفارة الأردنية في السودان، اليوم، للاقتحام والتخريب”.

وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

وشهد السودان على مدار الشهر الماضي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فيما عجزت الجهود الدولية عن التوصل لوقف شامل للقتال بين الجانبين.