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اقتحام السفارة الأردنية بالخرطوم وتخريبها

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
اقتحام السفارة الأردنية بالخرطوم وتخريبها
المواطن - فريق التحرير

استنكرت وزارة الخارجية الأردنية تعرض سفارتها في الخرطوم إلى التخريب بعد اقتحامها اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: “تعرض مبنى السفارة الأردنية في السودان، اليوم، للاقتحام والتخريب”.

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وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

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وشهد السودان على مدار الشهر الماضي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فيما عجزت الجهود الدولية عن التوصل لوقف شامل للقتال بين الجانبين.

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