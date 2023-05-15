اقتحام مقر رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية بالخرطوم

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أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد أدانت الكويت واستنكرت تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد استنكرت تعرض سفارتها في الخرطوم إلى التخريب بعد اقتحامها اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: “تعرض مبنى السفارة الأردنية في السودان، اليوم، للاقتحام والتخريب”.
وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.
وشهد السودان على مدار الشهر الماضي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما عجزت الجهود الدولية عن التوصل لوقف شامل للقتال بين الجانبين.