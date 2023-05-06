اقتراح بإعادة تدريس منهج الإملاء والخط لطلاب الابتدائي

اقترح عدد من رواد موقع “تويتر”، إعادة تدريس مادة الإملاء والخط لطلاب المرحلة الابتدائية، من أجل تحسين جودة الخط لدى الطلاب وكتابة كلمات عربية سليمة.

فصل المادة

وأكد المغردون أنه ينبغي تأسيس الطلاب على الإملاء والخط منذ صغرهم، لما يجدوه من البعض الآن من كتابة وصياغة سيئة.

وقال المعلم سالم القحطاني “أؤيد بشدة أن تكون الإملاء والخط في كتاب مستقل عن مادة لغتي، لضرورة المادة في تحسين جودة الخط لدى الطلاب وتطوير الكتابة”.

وأضاف آخر: “أنصح بها بقوة خاصة أن البعض لديه أخطاء كثيرة جدًا ومؤذية للعين”، فيما قال أحد المغردين “مستعد أعطيهم دروس سهلة جدًا في الخط والإملاء مثل ما تعلمته عام 1409هـ / 1988م”.

مصلحة الطلاب

ولفت معلم آخر يدعى فهد “للأمانة العلمية والمهنية: أنا معلم ابتدائية، والقراءة والكتابة الصحيحة هي أساس التعليم”، مؤكدًا أن هذه الدعوة من مصلحة الطلاب.

وأوضح مغرد أنه “بالوقت الراهن والواقع الحالي يتطلب بقوة تأييد لإعادة تدريس الإملاء والخط وتكثيفها”، لافتًا إلى أن هناك نسبة كبيرة أثناء الكتابة نادرًا ما تكتب كلمة صحيحة مع سوء الخط.

فيما أكدت مغردة أخرى أنه ينبغي تطبيق هذه الدعوة على جميع المراحل، خاصة أن هناك بعض الطلاب في الجامعة ولديهم أخطاء إملائية.