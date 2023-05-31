اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام

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حدد علماء من جامعة قرطبة الوطنية الإسبانية، مكونات عطر عمره أكثر من 2000 عام.
وتفيد مجلة التراث (Heritage)، بأن أساس هذا العطر هو زيت نباتي، على الأكثر زيت زيتون، ولتحويله إلى عطر أضيف له زيت نبات الباتشولي (الاسم العلمي Pogostemon cablin).
وحلل الباحثون هذا العطر، الذي عثر عليه في قارورة من الكريستال الصخري في إحدى الجرار، وربما يعود لعائلة ثرية، في عام 2019، أثناء تشييد مبنى في مدينة كارمونا الإسبانية.
وبحسب الباحثين كانت القارورة مغلقة بإحكام، لذلك بقيت فيها بقايا صلبة للمادة العطرية، وقد استخدم الباحثون طرقًا عدة لتحديد مكونات العطر، الذي كان موجودًا في هذه القارورة.