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تقوم بدمج أصوات للتواصل فيما بينها

اكتشاف لغة خاصة بين الفيلة ولقطات توثق ذلك

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
اكتشاف لغة خاصة بين الفيلة ولقطات توثق ذلك
المواطن - فريق التحرير

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وثقت تقارير إعلامية أن علماء السلوك الحيواني عبر التاريخ البحثي لاحظوا الذكاء الحاد الذي تتميز به الفيلة، وذلك عن طريق مراقبة سلوكها وتشريح أدمغتها.

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سلوك الفيلة

ودرست الدكتورة الأخصائية جويس بول سلوك الفيلة لـ48 عامًا، حيث اكتشفت أن هذه الحيوانات تتواصل فيما بينها باستخدام أكثر من 30 صوتًا، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

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وتتنوع هذه الأصوات بطبيعتها بين الهمهمة ذات التوتر المنخفض الذي لا تدركه الأذن البشرية، إلى الأصوات الصاخبة من خراطيمها التي يمكن سماعها من عدة أميال.

كما رصدت بول أصواتًا أشبه ما تكون بالنياح، ولاحظت أيضًا أن الفيلة تقوم بدمج هذه الأصوات للتواصل فيما بينها بما يشبه اللغة الخاصة.

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