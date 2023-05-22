اكتمال التحام مركبة دراجون مع محطة الفضاء الدولية

أفادت قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها باكتمال التحام مركبة “دراجون” التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني مع محطة الفضاء الدولية.

نجاح الالتحام

وقالت الهيئة السعودية للفضاء على حسابها بموقع “تويتر “بعد 16 ساعة تقريبًا من الاطلاق، نجاح الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.. روادنا الأبطال ريانة برناوي وعلي القرني وطاقم المهمة Ax-2 يستعدون لدخول المحطة بعد قليل”.

وكانت مركبة “دراجون” التي تحمل ريانة والقرني قد أكملت المرحلة الثامنة من مراحل الإطلاق، وذلك بعد أن استقرت في مدار الأرض المنخفض خلف محطة الفضاء الدولية بسرعة منخفضة، وعليها اكتمل الالتحام بالمحطة.

مهمة القرني وبرناوي

وكان رائدا الفضاء على القرني وريانة برناوي قد انطلقا أمس الأحد، في مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية؛ حيث انطلق صاروخ “فالكون 9” ليقلهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.

وأظهرت أولى اللقطات لرائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني من بيئة الجاذبية الصغرى من الفضاء حماسهما وسعادتهما، موجهين التحية للجميع والشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على تمكينهما من هذه الرحلة الدولية.