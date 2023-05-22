البنك المركزي يصدر تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية اكتمال التحام مركبة دراجون مع محطة الفضاء الدولية إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام للرياض الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة عبدالرحمن الراشد شخصية مؤتمر الإعلام الوطني مركبة دراجون الحاملة لـ ريانة والقرني تقترب من محطة الفضاء الدولية السفير الأمريكي بالرياض: السعوديون لا يحلمون بل ينوون ويحققون الحلم صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص فرنسا: نثمن جهود السعودية وأمريكا للتوصل لاتفاق بشأن أزمة السودان مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي
أفادت قناة “الإخبارية” في نبأ عاجل لها باكتمال التحام مركبة “دراجون” التي تحمل على متنها رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني مع محطة الفضاء الدولية.
وقالت الهيئة السعودية للفضاء على حسابها بموقع “تويتر “بعد 16 ساعة تقريبًا من الاطلاق، نجاح الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.. روادنا الأبطال ريانة برناوي وعلي القرني وطاقم المهمة Ax-2 يستعدون لدخول المحطة بعد قليل”.
رائدا الفضاء السعوديان @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 على متن مركبة "دراجون" يقتربان من محطة الفضاء الدولية استعدادا للالتحام.قد يهمّك أيضاً
السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/pcgEeI5VNV
— الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023
وكانت مركبة “دراجون” التي تحمل ريانة والقرني قد أكملت المرحلة الثامنة من مراحل الإطلاق، وذلك بعد أن استقرت في مدار الأرض المنخفض خلف محطة الفضاء الدولية بسرعة منخفضة، وعليها اكتمل الالتحام بالمحطة.
وكان رائدا الفضاء على القرني وريانة برناوي قد انطلقا أمس الأحد، في مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية؛ حيث انطلق صاروخ “فالكون 9” ليقلهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.
وأظهرت أولى اللقطات لرائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني من بيئة الجاذبية الصغرى من الفضاء حماسهما وسعادتهما، موجهين التحية للجميع والشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على تمكينهما من هذه الرحلة الدولية.