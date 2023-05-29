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بمتوسط مساحة 500 م2 للقطعة الواحدة

اكتمال حجز 1065 أرضًا مجانية في مخطط ولي العهد بمكة المكرمة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
اكتمال حجز 1065 أرضًا مجانية في مخطط ولي العهد بمكة المكرمة
المواطن - واس

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أعلن برنامج سكني اكتمال حجز مخطط ولي العهد “الأزهار” بمكة المكرمة، وذلك بعد إطلاق عمليات الحجز إلكترونيًا للمخطط من خلال موقع وتطبيق سكني، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح المزيد من الأراضي في مخطط ولي العهد خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية –2030 عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

مخطط ولي العهد

وأوضح أن المخطط الذي يتميز بموقعه داخل النطاق العمراني بمدينة مكة المكرمة يوفر 1065 قطعة أرض بمتوسط مساحة 500 م2 للقطعة الواحدة، حيث يتيح “سكني” حجز كافة قطع الأراضي السكنية إلكترونيًا عبر التطبيق وموقع سكني الإلكتروني بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة.
وأشار “سكني” إلى أنه تم طرح 1826 قطعة أرض في مخطط ولي العهد (المروج) بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر مارس الماضي، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص البرنامج على توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم وتطلعاتهم، في إطار السعي لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

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تطبيق سكني

ويقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.
وأفاد أنه يمكن الاستفادة من خدمة إصدار رخص البناء إلكترونيًا من خلال زيارة الرابط، كما يمكن الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية النموذجية من خلال زيارة الرابط .

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