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بعد زيادة عدد المشاركين لـ48 منتخبًا

الآسيوي يعتمد النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
الآسيوي يعتمد النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن النظام الجديد لتصفيات كأس العالم، وذلك بعد زياد عدد المشاركة في مونديال 2026 إلى 48 منتخبًا.

نظام تصفيات كأس العالم

وأوضح حساب الإخبارية – رياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الاتحاد الآسيوي اعتمد النظام الجديد للتصفيات، حيث يضم الدور الأول للتصفيات المشتركة 22 منتخبًا.

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وستكون المنتخبات المصنفة بين 26 إلى 47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الـ11 الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة.

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الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي

ويتضمن الدور الثاني للتصفيات المشتركة 36 منتخبًا، هي المنتخبات المصنفة من 1 إلى 25، بجانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على 9 مجموعات.

وتضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضًا على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027.

كأس العالم
كأس العالم

التصفيات الآسيوية النهائية

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ18 في التصفيات الآسيوية النهائية على 3 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

ويتضمن الملحق الآسيوي المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق، ويتم تقسيمها على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة 3 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

كأس العالم 2026
شعار النسخة الجديدة من المونديال

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