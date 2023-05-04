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قبل إياب نهائي دوري الأبطال

الآسيوي يُحذر أوراوا من قدرات إيغالو

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
الآسيوي يُحذر أوراوا من قدرات إيغالو
المواطن - فريق التحرير

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حذر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خطورة مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو قبل مواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

أوراوا ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب أوراوا ضد الهلال في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

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نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الآسيوي يُشيد بإيغالو

وقال الآسيوي في تقريره: “إيغالو ثاني أفضل هدّاف في هذه النسخة من البطولة كان لديه مباراة للنسيان من خلال مباراة الذهاب في الرياض، حيث قام بتسديدتين خجولتين فقط، ولم يكن أي منهما على المرمى”.

وواصل: “وتعود معاناة النيجيري يوم السبت الماضي إلى حدٍ كبير إلى أسلوب أوراوا الدفاعي المترابط، مما أدى إلى وقف كل الإمدادات لمهاجم الهلال”.

وأضاف الاتحاد الآسيوي في تقريره: “ربما نجح فريق المدرب سكورزا في إبقاء إيغالو هادئاً لمدة 90 دقيقة، لكنهم سيكونون مخطئين في التقليل من قدراته في مباراة الإياب”.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC

وتابع: “فعلى أرض الواقع، سجل إيغالو أربعة أهداف في الدور قبل النهائي أمام الدحيل وهو يتشارك في صدارة لائحة الهدّافين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 هدفاً”.

واستكمل: “مع أن التعادل السلبي في سايتاما يكفي أوراوا ليحقق اللقب، يمكن أن يتوقع إيغالو أمسية طويلة أخرى، ولكن مع مزيج من القدرات في ألعاب الهواء والمهارات الفنية والخبرة في اللعب بظهره أمام المرمى”.

وجاء في ختام تقرير الاتحاد الآسيوي: “فقد حان الوقت لمهاجم مانشستر يونايتد السابق لإثبات سبب وضع الهلال ثقته فيه ليحل محل بافيتيمبي غوميز الفائز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين”.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC

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