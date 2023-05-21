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“الأبحاث والإعلام” تحقق 121 مليون ريال أرباحاً

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
“الأبحاث والإعلام” تحقق 121 مليون ريال أرباحاً
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، اليوم الأحد، ارتفاع أرباحها إلى 121 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي 2023، بنسبة 7.5% مقارنة بأرباح 112.5 مليون ريال تم تحقيقها في الربع المماثل من العام السابق.

سبب ارتفاع الأرباح

وأوضحت المجموعة، في بيان على “تداول”؛ أن ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، يرجع إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.5%.

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وأشارت إلى أن الأرباح تحققت على الرغم من ارتفاع التكاليف المباشرة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة، بالإضافة إلى ذلك الارتفاع في الإيرادات التمويلية.

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وأضافت أن تحقيقها صافي ربح مقارب للربع السابق، تم على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 12.7%، فيما ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 5.2%.

وقالت إن إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي بلغ 884.6 مليون ريال مقابل 786.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 12.5%، ومقابل 1.013.5 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 12.7%.

إجمالي الدخل الشامل

وأوضحت أن إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي بلغ 179.8 مليون ريال، مقابل 104.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 72.3%، ومقابل 134.0 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 34.2%.

ولفتت المجموعة إلى أن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 2.831 مليار ريال، مقابل 2.174 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

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