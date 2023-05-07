الأبيض يغطي شوارع خميس مشيط

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هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على محافظة خميس مشيط، اليوم الأحد، وتزينت شوارعها باللون الأبيض.
برد #خميس_مشيط عصر اليوم الاحد ١٧ شوال ١٤٤٤ pic.twitter.com/GV653Yqzypقد يهمّك أيضاً
— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 7, 2023
ووثقت لقطات مصورة حبات البرد في الشوارع، في مشهد بديع مع الأشجار في الشوارع.
وتوقعت الأرصاد تجدد التقلبات الجوية وهطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة اليوم.
وأشارت التوقعات لفرص تساقط المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، خباش، حبونا، يدمة.
كما نبّه المركز أيضًا اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وفيفا، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.