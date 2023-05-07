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الأبيض يغطي شوارع خميس مشيط

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
الأبيض يغطي شوارع خميس مشيط
المواطن - فريق التحرير

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هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على محافظة خميس مشيط، اليوم الأحد، وتزينت شوارعها باللون الأبيض.

ووثقت لقطات مصورة حبات البرد في الشوارع، في مشهد بديع مع الأشجار في الشوارع.

الطقس المتوقع

وتوقعت الأرصاد تجدد التقلبات الجوية وهطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة اليوم.

وأشارت التوقعات لفرص تساقط المطر، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.

سيول وبرد

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، خباش، حبونا، يدمة.

كما نبّه المركز أيضًا اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وفيفا، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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