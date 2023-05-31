الأحساء الأعلى حرارة بـ 42 مئوية وأبها وطريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 42 مئوية، فيما سجلت أبها وطريف أدنى درجة حرارة بـ15 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء 42 مئوية، مكة المكرمة 41 مئوية، الدمام والصمان وحفر الباطن والخرج والدهناء 40 مئوية، المدينة المنورة وينبع 38 مئوية، الرياض ووداس الدواسر 37 مئوية، جدة وجازان والقنفذة والمجمعة والعلا 36 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف وأبها 15 مئوية، الباحة 16مئوية، القريات 17 مئوية، الطائف 18 مئوية، تبوك 20 مئوية، نجران وعرعر 21 مئوية، حائل والعلا وبيشة 22 مئوية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.