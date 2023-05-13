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أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة

الأحساء الأعلى حرارة بـ 45 مئوية وطريف والقريات وأبها الأدنى

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
الأحساء الأعلى حرارة بـ 45 مئوية وطريف والقريات وأبها الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة، اليوم السبت،، حيث تصل أعلى درجة حرارة بالمملكة في الأحساء إلى 45 درجة، تأتي بعدها الصمان بـ 44 درجة مئوية.

وأوضح التقرير أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على أبها وطريف والقريات تصل إلى 16 درجة مئوية، فيما تصل على تبوك والباحة إلى 19 درجة مئوية.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

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رياح نشطة وأتربة

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة على الأجزاء الساحلية منها.

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