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طريف والقريات الأدنى بـ 14 مئوية

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء 43 مئوية، الخرج 42 مئوية، الدهناء والصمان 41 مئوية، مكة المكرمة والرياض ووادي الدواسر وحفر الباطن 40 مئوية، الدمام والتنهات وشرورة 39 مئوية، المدينة المنورة وينبع والمجمعة 37 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: طريف والقريات 14 مئوية، الباحة 16 مئوية، أبها 17 مئوية، تبوك والعلا 18 مئوية، عرعر وسكاكا 19 مئوية، حائل والطائف 20 مئوية، الوجه ورفحاء 21 مئوية، نجران 22 مئوية، الدمام وبريدة وينبع وبيشة 23 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.

 

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