الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 41 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 41 مئوية، بينما سجلت أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ 15 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء وحفر الباطن 41 مئوية، مكة المكرمة والرياض والصمان والخرج 40 مئوية، الدمام وجازان والتنهات ووادي الدواسر وشرورة والمجمعة والدهناء 39 مئوية، المدينة المنورة وبريدة 38 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها والباحة 15 مئوية، الطائف 17 مئوية، طريف والقريات 18 مئوية، تبوك وبيشة 19 مئوية، عرعر وسكاكا 20 مئوية، حائل ونجران والوجه 21 مئوية، الدوادمي وينبع والعلا 22 مئوية، بريدة والدهناء 23 مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.