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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 43 وأبها الأدنى

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 43 وأبها الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة، حيث سجلت الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 43 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 15 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء وحفر الباطن 43 مئوية، الدمام 42 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والصمان والخرج 41 مئوية، بريدة ووادي الدواسر والدهناء 40 مئوية، الرياض والعلا 39 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 15 مئوية، الباحة 18 مئوية، طريف والطائف والقريات 19 مئوية، بيشة 22 مئوية، نجران 23 مئوية، تبوكوسكاكا والعلا 24 مئوية، بريدة وحائل وعرعر والدوادمي وينبع والمجمعة 25 مئوية، رفحاء 26 مئوية.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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