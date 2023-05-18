الأحوال الجوية المُتوقعة في القمة العربية: حار ورطب مع ساعات الصباح

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كشف طقس العرب عن توقعاته بشأن الأحوال الجوية بمدينة جدة، حيث تستضيف غدًا القمة العربية الـ32- قمة التجديد والتغيير- بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود.
وذكر طقس العرب، أنه من المتوقع أن تشهد مدينة جدة طقسًا حارًّا بوجه عام، ورطبًا مع ساعات الصباح، فيما تعمل نسب الرطوبة على زيادة الشعور بالحر.
ونصح طقس العرب المتابعين بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس ما بين الساعة 11 صباحًا و5 عصرًا، وشرب كميات إضافية من الماء.
من جانب آخر، توقع طقس العرب أن تشهد مدينة العلا طقسًا حارًّا نهارًا، وأدفأ عن المعتاد مع ساعات الليل.
وتابع: انخفاض درجات الحرارة يوم الجمعة، طقس حار نسبيًّا بوجه عام أثناء النهار، وتهب رياح نشطة مع هبات قوية أحيانًا قد تثير الغبار والأتربة، في حين يكون الطقس معتدلًا مع ساعات الليل.
وتنطلق غدًا الجمعة، القمة العربية الـ32 في مدينة جدة، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود.