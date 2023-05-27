الأحوال المدنية: احذروا التعامل مع مدعي تقديم خدماتنا

عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية الأمر بالمعروف تفعّل محتوى “فاجتنبوه لعلكم تفلحون” برماح
حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، المستفيدين، من التعامل مع المدعين الذي يزعمون تقديم خدمات الأحوال المدنية.
وقالت الأحوال المدنية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “احذر من التعامل مع من يدعي تقديم خدماتنا”.
يذكر أن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال والنساء في عدد من المناطق ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.