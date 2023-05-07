الأردن يعلن الإفراج عن النائب العدوان المحتجز لدى إسرائيل

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي كانت تحتجزه بتهمة تهريب أسلحة خفيفة وذهب، على أن تستمر محاكمته ضمن النظام القضائي الأردني.

الإفراج عن النائب

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان عبر تويتر اليوم الأحد، إن الإفراج عن النائب الأردني جاء بإطار تفاهمات تقضي باستمرار محاكمته في الأردن.

ونقلت عن بيان للشاباك الإسرائيلي قوله إن العدوان كان نفذ 12 عملية تهريب.

بيان الخارجية

بدوره قال الناطق الرسمي باسم ⁧وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت العدوان في 22 أبريل الماضي قبيل دخوله إلى مناطق السلطة الفلسطينية وبحوزته نحو 200 قطعة سلاح و100 كيلو من الذهب.

إلغاء المحاكمة

فيما كشف محامي النائب جواد بولص أنه جرى إبلاغه بإلغاء جلسة محاكمة النائب اليوم، وهو ما يعني قانونياً انتهاء توقيفه، بحسب قناة المملكة الأردنية.

يذكر أن الأردن كان أعلن في أبريل الماضي اعتقال إسرائيل عماد العدوان للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة.

وقالت الخارجية الأردنية إنها تعمل بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.