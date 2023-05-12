الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الريث، والحرث، والدائر بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب، والعيدابي.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد الى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.