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الأرصاد: درجات الحرارة تتجاوز الـ45 خلال الصيف

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
الأرصاد: درجات الحرارة تتجاوز الـ45 خلال الصيف
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، الحالة المناخية السائدة والمتوقعة على مناطق ومدن المملكة، خلال فترة الصيف لعام 1444هـ، والتي تمتد من شهر يونيو إلى أغسطس 2023.

أعلى وأدنى الدرجات

وذكر المركز، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن خارطة التوزيع المكاني لمعدلات درجات الحرارة العظمى المناخية التاريخية خلال فصل الصيف تصل لأعلى ارتفاع إلى 45 درجة مئوية أو أعلى على أجزاء من منطقتي (الشرقية، الرياض).

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وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا بحدود ما بين 40 و36 درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل أقل معدلات درجات حرارة على مرتفعات عسير (أبها وخميس مشيط 32 درجة مئوية).

ولفت المركز إلى أن خرائط التوزيع المكاني للبيانات المناخية التاريخية خلال فصل الصيف تظهر أعلى وأدنى معدلات درجات الحرارة الصغرى، حيث تكون أعلى المعدلات والتي تصل إلى 30 درجة مئوية على كل من المناطق التالية (المدينة المنورة، والشرقية، وجازان)، بينما تكون أقل المعدلات على مرتفعات جبال عسير وشمال منطقة الحدود الشمالية تصل إلى حدود 17 درجة مئوية.

هطول الأمطار

وبالنسبة لهطول الأمطار، فتشير تحاليل البيانات المناخية إلى هطول الأمطار أعلى من المعدل على غرب وجنوب غرب السعودية، حيث تتصف معدلات الهطول بالتصاعد التدريجي خلال الأشهر من يونيو وحتى أغسطس، والتي تتأثر في أكثر الأحيان بكتل هوائية مدارية رطبة بفعل تقدم “شريط التقارب المداري البيني” شمالًا إلى تلك المناطق، وتتسم جازان ومرتفعات جبال عسير (أبها وخميس مشيط) بهطول الأمطار الغزيرة.

وأوضح المركز أن التوقعات تشير إلى هطول أعلى من المعدل على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل)، بينما تقل عن معدلها الطبيعي على منطقة جازان وتكون حول معدلها على باقي المناطق.

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