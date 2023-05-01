الأسبوع المقبل يسجل أعلى درجات الحرارة جهزوا الملابس الصيفية

دعا خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، المواطنين إلى تجهيز الملابس الصيفية، حيث من المتوقع أن تسجل الأجواء خلال الأسبوع المقبل أعلى درجات الحرارة.

أعلى حرارة

ونشر كراني على حسابه بموقع “تويتر”، عدة صور ترصد الأجواء خلال الأسبوع المقبل، قائلًا “الأسبوع القادم تسجل الأجواء أعلى حرارة، معلنة وداع الاعتدال الحراري للفترة الانتقالية المبكرة بين الربيع والصيف”.

وأضاف “فجر الثلاثاء، الجمعة يتحول محور السخونة للغرب بامتداد تدريجي للمتوسط يوم الخميس ليلتقي بكتلة معتدلة، فيما تعاود السحب على الشمال ووسط البحر الأحمر”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.