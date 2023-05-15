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بتداولات بلغت 6.29 مليارات ريال

الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 118.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11230.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 200 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، وأنعام القابضة، والصقر للتأمين، ورعاية، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الآمار، والباحة، والعربي، والبلاد، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 4.61% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والجزيرة، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، والراجحي، وأنعام القابضة، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 168,42 نقطة ليقفل عند مستوى 20565.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 110 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 700 ألف سهم تقاسمتها 5254 صفقة.

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