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عند مستوى 11258 نقطة

الأسهم السعودية تسجل أكبر مكاسب يومية

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
الأسهم السعودية تسجل أكبر مكاسب يومية
المواطن - فريق التحرير

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أغلقت الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم مرتفعة 1.25 في المائة، لتسجل أكبر مكاسب يومية في نحو شهر، مدعومة بشكل رئيس من صعود قطاع الطاقة والبنوك حيث ارتفع 137.88 نقطة ليقفل عند مستوى 11256.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 173 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: سلامة، والكيميائية، وساب، ومبكو، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: والجزيرة، وتهامة، والبحر الأحمر، وسينومي سنترز، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.21%.
فيما كانت أسهم شركات: الجزيرة، وأمريكانا، والكثيري، وزين السعودية، ومبكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الجزيرة، ولوبريف، ومبكو، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 198.80 نقطة ليقفل عند مستوى 21094.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم.

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