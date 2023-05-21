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بتداولات بلغت 4.7 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على انخفاض طفيف
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 2.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11341.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والدوائية، ورعاية، والدريس، وأسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ومبكو، وأسواق المزرعة، وتوبي، والمتقدمة، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و5.30%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والكثيري، وأمريكانا، ومبكو، والسعودية الألماني الصحية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، ودار الأركان، ومبكو، والأهلي، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 44.74 نقطة ليقفل عند مستوى 20787.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 20.4 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم.

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