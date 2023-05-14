الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 44.35 نقطة ليقفل عند مستوى 11348.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 154 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت شركات: الباحة، وتكافل الراجحي، والخليج للتدريب، والأصيل، والدريس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: إتحاد اتصالات، ونادك، وتنمية، وزين السعودية، والراجحي ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.30%.

أما شركات: أمريكانا، والجزيرة، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، وشمس كانت الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: اكسترا، ولوبريف، وأرامكو السعودية، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 866.48 نقطة ليقفل عند مستوى 20397.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 55.8 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 470 ألف سهم.