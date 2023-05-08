Icon

أمطار غزيرة وزخات برد على الصور جنوب الطائف Icon الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف Icon بيع 29 ألف تذكرة لـ نهائي كأس الملك Icon إطلاق برنامج تعليم المانجا لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية Icon بعد ساعات من انطلاقها.. قرابة 4 آلاف متبرع في الحملة الشعبية لدعم السودان Icon المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف تطلق مرحلتها الثانية بخدمات جديدة Icon أطفال يركضون تحت زخات المطر في الطائف Icon رئيس مصرف بريطاني يعمق القلق بشأن أزمة إفلاس البنوك الأمريكية Icon السيول تداهم قائد مركبة عالقة بالرمال Icon آبل تطور تقنية تمكّن الشاشات من إصلاح نفسها تلقائيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد أعلى مكاسب يومية أمس

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 0.26 نقطة ليقفل عند مستوى 11256.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 209 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.
وكانت شركات: الشرقية للتنمية وسلامة وساكو وجزيرة تكافل وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما شركات: تهامة وسينومي سنترز وعطاء وساسكو وبن داوود الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و10.00%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا والجزيرة وزين السعودية وأرامكو السعودية والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الجزيرة وأرامكو السعودية والراجحي والإنماء والأهلي تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

قد يهمّك أيضاً
زلزال اليابان لن يؤثر على نهائي دوري أبطال آسيا

زلزال اليابان لن يؤثر على نهائي دوري أبطال آسيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 35.84 نقطة ليقفل عند مستوى 21058.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم.

قد يهمّك أيضاً
فيديو طريف لطفل يمسك العصا ويقلد حركات خالد الزعاق

فيديو طريف لطفل يمسك العصا ويقلد حركات خالد الزعاق

لجنة التعليم في الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة التقويم

لجنة التعليم في الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة التقويم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال

السعودية اليوم
ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
السعودية اليوم

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا...

السعودية اليوم
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في...

الرياضة
الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي
آخر الاخبار

الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له...

آخر الاخبار
إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ عسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ...

أخبار أمنية
‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة
السعودية اليوم

‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من...

السعودية اليوم
وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو
العالم

وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو

العالم
تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة 81%
السعودية اليوم

تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة...

السعودية اليوم