الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 0.26 نقطة ليقفل عند مستوى 11256.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 209 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت شركات: الشرقية للتنمية وسلامة وساكو وجزيرة تكافل وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما شركات: تهامة وسينومي سنترز وعطاء وساسكو وبن داوود الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و10.00%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا والجزيرة وزين السعودية وأرامكو السعودية والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الجزيرة وأرامكو السعودية والراجحي والإنماء والأهلي تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 35.84 نقطة ليقفل عند مستوى 21058.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم.