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بتداولات بلغت 6.7 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 12.63 نقطة ليقفل عند مستوى 11329.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 200 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات أنابيب الشرق، والدوائية، وأيان، ومهارة، ونسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار المعدات، وعلم، ودله الصحية، وعطاء، والدريس، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 4.09% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكثيري، وباتك، والجزيرة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سبكيم العالمية، والراجحي، وباتك، والإنماء، ولوبريف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 183.81 نقطة ليقفل عند مستوى 20604 نقاط, وبتداولات تجاوزت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 500 ألف سهم تقاسمتها 2506 صفقات.

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