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بتداولات بلغت 4 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق على تراجع

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
الأسهم السعودية تغلق على تراجع
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين على تراجع طفيف بنقطتين عند 11136 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وحسب قناة “الإخبارية”، سجلت أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

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أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس منخفضًا 46.52 نقطة ليقفل عند مستوى 11138.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 158 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

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