الأسهم السعودية تغلق على تراجع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين على تراجع طفيف بنقطتين عند 11136 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وحسب قناة “الإخبارية”، سجلت أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس منخفضًا 46.52 نقطة ليقفل عند مستوى 11138.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 158 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.