الأسهم السعودية تغلق مرتفعة مجلس الوزراء يوافق على إنشاء برنامج سخاء لدعم المجتمع عبر مشاريع تنموية مستدامة تنبيه من خصائص سلبية على الصحة في موسم الكنة ثور هائج يقتحم ملعب مباراة ويثير الهلع والذعر تكاثر السحب الركامية على 3 مناطق 3 إثيوبيين في قبضة الأمن لتهريبهم القات بجازان مركز الملك سلمان للإغاثة: جسر بحري لدعم الشعب السوداني حكام مباراتي اليوم في دوري روشن تعرض للامتهان والضرب.. مداهمة محكمة للقبض على عمران خان توقيع ميسي مع الهلال يحقق 4 مزايا للدوري السعودي
أغلق مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” بنهاية التعاملات مرتفعًا 49 نقطة، عند مستوى 11305.28 نقطة، بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال.
وصعدت أسهم 78 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم خمس شركات بعد صعودهم بالحد الأعلى 10 في المائة، وهي المتحدة للتأمين، عناية، الصقر للتأمين، الشرقية للتنمية، أمانة للتأمين.
في المقابل، هبطت أسهم 134 شركة تصدرها سهما تهامة للإعلان وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” بعد تراجعهما بالحد الأدنى 10 في المائة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 2.97 نقطة، عند مستوى 21055.56 نقطة، بتداولات تجاوزت 27.4 مليون ريال.