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بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” بنهاية التعاملات مرتفعًا 49 نقطة، عند مستوى 11305.28 نقطة، بتداولات بلغت 6.1 مليارات ريال.

وصعدت أسهم 78 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم خمس شركات بعد صعودهم بالحد الأعلى 10 في المائة، وهي المتحدة للتأمين، عناية، الصقر للتأمين، الشرقية للتنمية، أمانة للتأمين.

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في المقابل، هبطت أسهم 134 شركة تصدرها سهما تهامة للإعلان وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” بعد تراجعهما بالحد الأدنى 10 في المائة.

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مؤشر نمو

وأغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 2.97 نقطة، عند مستوى 21055.56 نقطة، بتداولات تجاوزت 27.4 مليون ريال.

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