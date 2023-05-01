سفينة جلالة الملك أبها تصل جدة على متنها 212 راكبًا الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 11285.61 نقطة خالد عبدالرحمن مخاوي الليل يلغي متابعة الأسماء المستعارة أمنيات الشفاء تحف عبدالرحمن بن مساعد : طهور ونور السديس خلال زيارة سماحة المفتي: نسعى لتأصيل منهج الوسطية والاعتدال فيضان 13 سدًا بالباحة بعد وصولها إلى سعتها التخزينية إنقاذ معتمر هندي توقف قلبه أثناء السعي بالمسجد الحرام باكستاني في قبضة الأمن لترويج الشبو بجدة إنجازات تُزين الفترة الأولى لـ ياسر المسحل مشهد إنساني .. البحرية السعودية تساعد معاقًا على صعود سفينة الإجلاء
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 22.16 نقطة ليقفل عند مستوى 11285.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: ثمار، وبن داود، وشاكر، والصناعات الكهربائية، والنايفات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والاتحاد، ونقي، وجاكو، وأنابيب الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.45% و3.04%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والكثيري، والإنماء، وتكوين، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وثمار، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 169.11 نقطة ليقفل عند مستوى 21162.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم.