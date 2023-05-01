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بتداولات قيمتها 5.8 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 11285.61 نقطة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 11285.61 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 22.16 نقطة ليقفل عند مستوى 11285.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ثمار، وبن داود، وشاكر، والصناعات الكهربائية، والنايفات الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، والاتحاد، ونقي، وجاكو، وأنابيب الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.45% و3.04%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والكثيري، والإنماء، وتكوين، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وثمار، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 169.11 نقطة ليقفل عند مستوى 21162.80 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 15.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم.

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